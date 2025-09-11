Dışa açılan tek siyasi pencere

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Mağusa’dan Lefkoşa’ya uzanan temaslarıyla halk ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Erhürman, Gaffar Güzel başkanlığındaki KKTC Alevi Kültür Merkezi Mağusa Şubesi’ni ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı’na dair vizyonunu anlattı. Cumhurbaşkanlığı makamının sembolik olmadığını, Kıbrıs Türk halkının dışa açılan tek siyasi penceresi olduğunu vurgulayan Erhürman, geçmiş dönemdeki Cumhurbaşkanlığı uygulamalarını değerlendirerek, son beş yılda müzakere ve güven yaratıcı önlemlerin hayata geçirilmediğini belirtti. Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı gibi ihmal edilen konulara da dikkat çeken Erhürman, “Bu halkın egemenlik hakkını masada söke söke almak için adayım” dedi.

Emekliler Derneği’ni ziyaret etti

Erhürman, Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ni ziyaret ederek, kamu hizmeti anlayışının zayıfladığını, sosyal hizmetler ve sağlık alanında yaşanan aksaklıkları ele aldı. “Geçen beş yıl boyunca müzakere yok, yeni bir kapı açılmadı, içeride liderlik yok” diyen Erhürman, çocuklar ve torunlar için değişim çağrısında bulundu. Ziyarette, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve TDP yöneticileri de hazır bulunarak Erhürman’a desteklerini ifade etti.

