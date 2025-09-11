Devamı 15 Eylül’de

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarıyla ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Afik Grup CEO’su Simon Mistrel Aykut’un davasının son duruşmasında 5 yeni tanığın dinlendiği belirtildi.

Alithia gazetesinin haberine göre; duruşmada ilk olarak Paralimni Tapu Dairesi memuru İrini Posporidu tanık olarak dinlenirken 17 Şubat 2025’te polise verdiği ifadeyi teyit ederken “Gastria”(Kalecik) bölgesinde üzerine yasa dışı inşaat yapılan 19 parselin hak sahiplerine yönelik listeyi ilgili makamlara teslim ettiğini ifade etti.

Tapunun topografik haritalarıyla ilgili teknik ayrıntılarına izahat getiren Posporidu, haritaların savaş öncesine ait olduğunu, arsa veya arazilerin kesirli sayıdan tam sayıya dönüşmesi gibi bazı değişikliklerin ise modernleşme adına 1974 sonrasında yapıldığını belirtti.

“Akanthu” (Tatlısu) kökenli olan ve vefat eden annesinin taşınmazını idare eden Marias Milona Kiprianu verdiği ifadede, yaklaşık iki yıl önce, yabancı bir şirketin, kendi onayı olmadan annesinin taşınmazı üzerine inşaat yaptığı bilgisini aldığını savundu.

Kiprianu, Kıbrıslı Rum bir avukatın kız kardeşine, taşınmazını satması yönünde teklifte bulunduğunu ancak bunun kesinlikle ret edildiğini, ailesinin hiçbir zaman söz konusu arsayı satmadığını ayrıca Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuruda bulunma niyetinde olmadıklarını da söyledi.

Üçüncü tanık olarak dinlenen ve Tatlısu kökenli olan Stavros Yerosimu ise Tatlısu’daki “Vasilikes” bölgesinde taşınmazları bulunan kuzenleri adına ifade verdi. Savunma makamı Yerosimu’nun gıyaben tanıklığına itiraz ederken mahkeme bunu ret etti.

Yerosimu, yurt dışında ikamet eden kuzeni tarafından bilgilendirilmesi ışığında bölgeyi ziyaret ettiğini, söz konusu arazinin tam sınırını belirlemeksizin geniş bir alana konutun inşa edildiğini savundu.

“Ayios Amvrosios” (Esentepe) kökenli tanık Theognosia Sotiriu kendisine ve kardeşlerine “Kokkinorafa” bölgesinde miras kalan araziye sahip olduklarını, taşınmazları üzerine inşaat yapıldığını 2-3 yıldır bildiklerini ileri sürdü ayrıca kendisinin bölgeyi ziyaret ettiğinde bunu gördüğünü iddia etti.

Sotiru ne kendisinin ne de aile bireylerinin bu taşınmazın satışını yapmadığını da savundu.

Son tanık olarak dinlenen Yorgos Papayeorgiu ise “Alzheimer” hastası olan babası adına konuştu.

Babasının, Tatlısu’da taşınmaza sahip olduğunu söyleyen Papayeorgiu, bu taşınmazı hiçbir zaman satmadıklarını veya kullanılması için izin vermediklerini söyledi.

Papayeorgiu, taşınmazları üzerine inşaat yapıldığı bilgisini de polisten aldıklarını savundu.

