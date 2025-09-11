Tümü cezaevinde

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy ve Girne’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan U.K., C.C.İ. ve M.C.S. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 3 Eylül 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından U.K. ve C.C.İ.’nin Minareliköy’deki evinde arama gerçekleştirildiğini aktardı. Yapılan aramada yaklaşık 12 gram hintkeneviri, bir gram kokain, bir gram tütün ile karışık hintkeneviri ve üzerinde kokain kalıntı-sı olduğuna inanılan mavi-gri motifli beyaz porselen tabak bulundu.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını, yapılan ileri soruşturma kapsamında mesele ile bağ-lantısı tespit edilen M.C.S.’nin de Girne’de yakalandığını kaydetti. M.C.S.’nin evinde yapılan aramada ise 4 gram hintkeneviri ve 12 adet yeşil reçeteye tabi hap bulundu.

Polis, U.K. ve C.C.İ.’nin uyuşturucu maddeyi 1 Eylül’de Lefkoşa’da bir şahıstan aldıklarını, M.C.S.’nin de hap ve uyuşturucuyu aranan bir şahıstan temin ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, U. K. ve C. C. İ.’nin ülkeye turist olarak 90 gün vizeyle geldikleri-ni, gelir gelmez bu suçu işlediklerini belirtti. Polis, zanlı M. C. S.’nin öğrenci olduğunu ancak iki dönem-de aldığı 12 dersin sadece 2’sinden şartlı geçtiğini, ayrıca Lefke’de meydana gelen uyuşturucu suçun-dan daha önce teminata bağlandığını belirtti. Polis, zanlıların 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlıların 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.