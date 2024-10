Büyük başarı

Güney Kıbrıs, bu yılın ilk 7 ayında turizm gelirlerini bir milyar 610 milyon Euro’ya çıkardı. Rum basını bu yılki gelirlerin rekor düzeyde olduğuna dikkat çekti.

Sadece Temmuz ayında gelirlerin 474 milyon Euro’ya dayandığını yazan Haravgi gazetesi Temmuz 2023’te bunun, 454.6 milyon Euro olarak kaydedildiğini belirtti.

Habere göre Ocak-Temmuz 2024 döneminde turizmden elde edilen gelir bir milyar 610 milyon şeklinde kaydedilirken, 2023 yılının aynı döneminde ise bir milyar 544 milyon gelir elde edildi.

Temmuz 2024’te kişi başına turist harcamaları 859 Euro 59 sent olurken 2023’te 867 euro 96 sent şeklinde belirlendi.

Gazete, yüzde 33.9 ile en büyük turizm pazarlarından biri olan İngilizlerin, Temmuz 2024’te, günlük 95 Euro 2 sent; İsrailli turistlerin 140 Euro 24 sent; Polonyalıların ise 86 Euro harcadığını belirtti.