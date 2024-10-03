Yeniden aday 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Diyalog TV2020 canlı yayınında Meclis Başkanlığı döneminde en az harcama yapan başkan olduğunu söyledi.

Ortadoğu’da yaşanan gerilime değinen Töre, Kıbrıs’taki üslerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin onayı ve izni ile İsrail’i savunma ya da İsrail’in saldırı amaçları için zaman zaman kullanıldığına değinerek, Rumların bölgede yaşanan drama katkı yaptığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler’in işe yaramaz hale geldiğini söyleyen Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünün bugünlerde çok daha fazla anlam kazandığını kaydetti.

Meclis Başkanlığı süresince en az harcama yapan ve bütçeyi en az kullanan Başkan olarak kayıtlara geçebileceğini ifade eden Töre, aldığı davetlerle gittiği birçok yurt dışı seyahatinin kendisinin ve heyetinin uçak ile konaklama harcamalarının da davet eden kurumdan karşılandığını vurguladı.

Töre, birçok ziyaretinde lüks oteller yerine misafirhanelerde de konakladığına işaret ederek, devletin ve kurumların kaynaklarının her zaman en tasarruflu şekilde kullanılması gerektiği düşüncesinde olduğunu belirtti.

“Bu binayı bize Avrupa Birliği yapmış olsaydı…”

Meclis yerleşkesi ve yeni Cumhurbaşkanlığı binasına karşı çıkan bazı kesimlerin bina açıldığında en önde oraya yerleşmek için gideceklerini dile getiren Töre, bazı çevrelerin eleştirileri yaparken ihtiyaçları göz önüne alarak değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

Töre, “Bu binayı bize Avrupa Birliği yapmış olsaydı bazı çevreler alkış tutacaktı. Ama Anavatanımız yaptığı için bu kesimler sadece eleştiriyor, ihtiyaç olduğunu görmüyor.” dedi.

“Genel Başkana aday olduğumu ilettim”

Meclis Başkanlığı adaylığı ile ilgili soruları da yanıtlayan Başkan Töre, sadece Meclis Başkanlığını iyi idare ettiğini düşünmediğini, hem Türkiye’de hem de Türkiye dışındaki ülkelerde de KKTC ve Cumhuriyet Meclisi’ni en iyi şekilde temsil ettiğine inandığını söyledi.

Töre, ülke içerisinde de yapmış oldukları çalışmalarla Meclis’in temsiliyetini daha da arttırdıklarını ve Meclis için bir “milli duruş” ortaya koyduklarını vurgulayarak, “Partimin Genel Başkanı'na yeniden aday olduğumu söyledim. Sayın Sucuoğlu’nun adaylığı ile ilgili iddiaları Sayın Başbakan’a sorduğumda kendisi ile görüşmediğini bana iletti. Faiz Bey’in aday olmayacağını düşünüyorum. Şayet aday da olursa da bunlar grupta konuşulacaktır.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024, 09:41