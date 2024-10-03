İşbirliği güçlenecek

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iş birliğini daha da ileriye taşıyacak adımların atılacağı vurgulandı. Ataoğlu, Bakan Ersoy'u makamında ziyaret etti.

Görüşmede iki ülke arasında turizm ve kültürel alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Görüşmede, otellerin maliyetlerinin düşürülmesi ve işletme giderlerinin optimize edilmesi konusuna önem verilerek bunun da fiyatlara yansıtılıp hem yurt dışı hem de yurt içinde turistlere daha uygun konaklama fırsatı sağlanması ele alındı.

Ataoğlu, bu konuda ortak çalışmalar yapmanın, bölgedeki turizm sektörünü daha rekabetçi hale getireceğini belirtti.

Bunun yanı sıra Avrupa’dan daha fazla turist çekebilmek için tanıtım kampanyaları ve iş birlikleri üzerine de detaylı görüşmeler gerçekleştirildi.

Ercan Havalimanı’nın uluslararası sertifikasyon alması ile yurt dışından daha kolay uçuş olanağı olması ve daha verimli kullanılması konusuna da değinilen toplantıda, havalimanının turizm odaklı olarak daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve buradaki altyapının iyileştirilmesine yönelik stratejiler tartışıldı.

"Ada Kıbrıs" kampanyasının desteklenmesi ve genişletilmesi de görüşülen önemli başlıklar arasında yer aldı. İki ülke arasında kültürel mirasın korunması ve tanıtılması için çeşitli projeler de gündeme getirildi. Bu çerçevede, müzelerin çağdaş müzecilik sistemleri ile yönetilmesi ve ziyaretçi sayısının artırılması adına yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Bakanlar, turizm sektörünün güçlendirilmesi için her iki ülkenin de ortak hareket edeceğini ve iş birliğini daha da ileriye taşıyacak adımlar atılacağını vurguladılar.

