Yeni kanıtlar sunuldu

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ve okulun uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard, devam eden ilk tahkikat duruşması için Dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İddia makamının 11’inci tanığı Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Polis Memuru Ortunç Özbaylı dün de emare sunmaya devam etti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde görüşülen duruşmada, Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü, sanık avukatları Doğa Zeki ile Talat Tanca şahsen ve Asiye Yetkiner adına hazır bulundu.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi, bir sonraki duruşmanın bugün devam etmesi emri verdi.

130 davadan itham edilmişlerdi

130 davadan itham edilen sanıklar aleyhinde “sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “sahte banka ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Öte yandan, KSTÜ soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz, asistanı Berk Özbek ile başka davadan dolayı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanma süreci de sürüyor.