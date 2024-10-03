Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Değirmenlik köyünde hayvancılık yapan E.K.’nin mandırasına zorla el koymak istedikleri iddia edilen 3 kişi yakalanırken, bir kişi aranıyor.

Tutuklanan İbrahim Arpaz, Cemal Köprülü ve Ali Rıza Sarıtaş’nın beraberlerindeki bir şahısla E.K.’nin mandırasına gittikleri, her birinin belindeki silahı göstererek, “ya bu çiftliği vereceksin ya da seni gömeriz” diyerek tehdit ettiği belirtildi.

Zanlılardan 10 Ağustos ve 23 Eylül tarihlerinde 2 kez aynı suçu işledikleri, önceki gün yapılan şikayet üzerine tutuklandıkları açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, İbrahim Arpaz, Cemal Köprülü ve Ali Rıza Sarıtaş’ın Ağıllar bölgesinde bulunan E.K.’ye ait büyükbaş hayvan mandırasını yasa dışı bir şekilde üzerlerine almak için 4 ayrı silahı E.K.’ye gösterip “ya bu çiftliği vereceksin ya da seni gömeriz" deyip tehditle mal talebinde bulunduklarına dair şikayet üzerine tutuklandıklarını söyledi.

Polis, olayın 10 Ağustos 2024 ve 23 Eylül 2024 tarihlerinde iki kez yaşandığını belirtti. Polis, şikayetin 1

Ekim 2024’te yapıldığını, zanlıların aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, olayda kullandığı iddia edilen silahların bulunmadığını, aranan şahıs ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyledi. Polis, zanlıların soruşturma amaçlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, zanlıların avukatının soruları üzerine zanlıların tutuklanırken bazı beyanlarda bulunduğunu belirtti.

Polis, müştekinin bazı beyanları ile zanlıların bazı beyanlarının örtüştüğünü bazılarının örtüşmediğini söyledi.

Zanlıların avukat ise ikinci olayın yaşandığı 23 Eylül tarihinde Ali Rıza Sarıtaş’ın yurt dışında olduğunu belirtti.

Polis, E.K.’nin tarihler konusunda yanılmış olabileceğini ve bu hususta da araştırma yaptıklarını kaydetti.

Mahkeme talebi kabul etti.

