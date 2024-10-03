Rota çizildi

Başbakan Ünal Üstel’in, koalisyon ortakları Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı ile birlikte Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarette iç sorunların yanı sıra Kıbrıs sorunu da masaya yatırıldı. Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirilen toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmelerde Orta Doğu’daki son gelişmelerin de ele alındığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs’ın enerji arz güvenliğini kalıcı olarak sağlayacaklarını söyledi. Kıbrıs sorununa da değinen Yılmaz “Adada varılacak bir çözümün bölgesel açıdan da son derece olumlu etkileri olacağı aşikardır" dedi.

Ankara’da birçok konu masaya yatırıldı

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve heyetleri ile 5 buçuk saat süren görüşmeler gerçekleştirdi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Üstel ile birlikte Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, maliye bürokratları, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay da toplantılarda yer aldı. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de görüşmelerde hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliye’sinde Cevdet Yılmaz tarafından karşılanan Üstel, ilk olarak baş başa görüşme gerçekleştirdi. Ardından heyetler arası toplantılara geçildi.

Yaklaşık 5 buçuk saat süren toplantılar sırasında, KKTC Elektrik Enerjisi başta olmak üzere, çok sayıda proje ele alındı.

Toplantılara zaman zaman Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da dahil oldu.

Yılmaz: Enerjide önemli adımlar atılacak

Görüşmeyle ilgili açıklama yapan Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki enerji arz güvenliğini kalıcı olarak sağlayacağız. Bizler için Kıbrıs Türkü'nün ekonomik açıdan gitgide daha da sağlamlaşan bir temel üzerinde, müreffeh ve kuvvetli biçimde geleceğe istikrarla yürümesi öncelikli bir hedeftir." dedi.

İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Sayın Başbakan ve UBP Genel Başkanı Üstel ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması ve bilhassa yapısal reformlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."

Yılmaz, KKTC'nin her alanda kapasitesinin güçlendirilmesinin, kendi kendine yeten ve üreten sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olmasının, öncelikleri arasında yer almaya devam edeceğini vurguladı.

2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projelerin, öngörülen takvimler çerçevesinde tamamlanıp Kıbrıs Türkleri'nin hizmetine sunulmasının, öncelikleri olduğunun altını çizen Yılmaz, şu görüşleri paylaştı:

" Geniş bir yelpazeyi kapsayan projelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha da geliştirecek, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yaşam standartlarını yükseltecek ekonomik kalkınma işbirliğimizi devam ettireceğiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki enerji arz güvenliğini kalıcı olarak sağlayacağız. Bizler için Kıbrıs Türkü'nün ekonomik açıdan gitgide daha da sağlamlaşan bir temel üzerinde müreffeh ve kuvvetli biçimde geleceğe istikrarla yürümesi öncelikli bir hedeftir."

İzolasyon çabaları son bulmalıdır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda, uluslararası toplum tarafından KKTC'nin tanınması, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurulması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok uzun zamandır devam eden haksız ambargolar, yaptırımlar, izolasyon çabaları son bulmalıdır. Ada'da varılacak bir çözümün bölgesel açıdan da son derece olumlu etkileri olacağı aşikardır. Sizlere buradan bir kez daha vurgulamak isterim ki ana vatan Türkiye her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında duracak, adil ve kalıcı bir çözüm için garantör devlet olarak elinden geleni yapacaktır.”

Üstel: Yaşanan sorunları kalıcı çözeceğiz

Başbakan Ünal Üstel, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle KKTC için kararlı adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

"Güçlü bir ekonomi için enerji arz güvenliğinde yaşanan sorunları kalıcı çözeceğiz.” diyen Üstel, e-devlet konusunda da yakın zamanda önemli adımlar atacaklarını kaydetti.

KKTC’nin olumsuzluklara ve izolasyonlara rağmen dünyada hak ettiği yeri alacağını vurgulayan Üstel, “Biz, Anavatanımızla tam yol, ileriye doğru gidiyoruz.” dedi.

Cevdet Yılmaz’a her zamanki samimi ev sahipliği için teşekkür eden Üstel, “Ankara’da bulunmaktan ve sizlerle olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

Orta Doğu’daki son gelişmeler de ele alındı

Ankara'da temaslarda bulunan Başbakan Ünal Üstel, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve TC Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Görüşmelerde Orta Doğu’daki son gelişmelerin de ele alındığı öğrenildi.

Anıtkabir’i ziyaret etti

Bu arada Başbakan Ünal Üstel, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Açıklamaya göre Üstel’e, eşi Zerrin Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve bürokratları eşlik etti.

Heyeti ile birlikte Aslanlı Yol’da yürüyen Üstel, Ulu Önder Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu; ardından da Anıt Özel Defteri’ni imzaladı. Başbakan Üstel, Anıtkabir Müzesi'ni de gezdi.

