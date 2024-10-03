Kara bulutlar dağılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede umutsuzluk ve mutsuzluk yaymaya çalışanlar olduğunu kaydederek, “Bu memleketin üstündeki kara bulutları dağıtmak zorundayız" dedi

Verilen bilgiye göre, Erhürman, Çatalköy ve Esentepe CTP Ocak Örgütleri'nin dayanışma gecesinde konuştu.

Erhürman’ın yanı sıra geceye CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, birçok MYK üyesi, milletvekili ve partililer de katıldı. Dayanışma gecesinde CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat da konuşma yaptı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede umutsuzluğun yayılmaya çalışıldığını kaydederek, “Memlekette bir mutsuzluk ve umutsuzluk yaymaya çalışıyorlar. ‘Biz bir şey yapamayız, okul bile yapamayız, çocuklar konteyner sınıflarda vakit geçirsinler’ diyen birileri var” diye konuştu.

CTP’nin yerel yönetimlerdeki başarılı olduğunu söyleyen Erhürman, “Mevzuata göre harcaması gereken paranın kimi yerde 100 katını, kimi yerde 10 katını, kimi yerde sıfırdan okul yapan, bu memleketin çocuklarının gailesini çeken insanlar var. Biz bunun gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erhürman, CTP'nin yerel yönetimlerdeki başarısını merkezi yönetimde de sürdüreceklerini belirterek, “Bu memleketin üstündeki kara bulutları dağıtmak zorundayız" dedi

CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, geceyi organize eden her iki ocağın yönetimine teşekkür etti.

