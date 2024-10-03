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‘Aşk ve Neşe’

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu dinleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı

‘Aşk ve Neşe’
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Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu ‘Aşk ve Neşe’ konseri düzenledi.
 ‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında ekim ayının ilk etkinliği olan konserde, Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, birbirinden güzel şarkıları ile dinleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı.
Konserin sonunda Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Şef İhsan Gürel’e plaket ve çiçek verdi.
 

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