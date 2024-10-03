Yüzleri güldü

Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” kapsamında

huzurevlerine gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretlerle bu özel günü kutladı. İlk olarak Lapta Huzurevi’ne

yapılan ziyaret sırasında, huzur evinde yaşayan sakinlerin gülen yüzleri ve mutlu bakışları dikkat çekti.

Huzur evi sakinlerine, günün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla çiçekler sunulurken, onlar için

hazırlanan ikramlıklar servis edildi.

Lapta Huzurevi'ndeki ziyaretin ardından Kalkanlı Yaşam Evi’ne yapılan ziyaretle de yaşam evi sakinleri

ile anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Bu sıcak buluşmada, Merit International ekibi, huzurevi

sakinleriyle paylaşılan bu özel anların, karşılıklı mutluluğu pekiştirdiğini belirtti.

Ayrıca, Merit Lefkoşa Hotel tarafından Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne eş zamanlı bir ziyaret

düzenlenerek merkezin sakinlerinin de bu özel günleri kutlandı. Merit International yetkilileri, merkez

sakinlerinin yanında olmanın ve onlara destek vermenin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı

olduğunu ifade ettiler.

Merit otellerinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sıkça ziyaret edilen Lapta Huzurevi’ne

haftada iki gün düzenli olarak yiyecek ikramında bulunduğu da belirtilirken, “Merit Sosyal İşler

Koordinatörü Mine Gürses, bu tür sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini ve

ziyaretlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Gürses, büyüklerimizin anlamlı günlerini kutlamaktan

ve onlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

