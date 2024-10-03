‘Füzelerle saldırdık’ 

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısı hakkında, "Savaş istemiyoruz, tüm konuşmalarımda barış istediğimizi söyledim. İsrail konuğumuza yönelik suikast gerçekleştirerek bizi yanıt vermek zorunda bıraktı. İsrail misillemede bulunuyorsa daha sert karşılık veririz" dedi. Orta Doğu'daki gerilim yerini füze savaşlarına bıraktı. İran, Demir Kubbe'yi yanıltıp, İsrail'in önemli kentlerini yoğun bir şekilde hipersonik füzelerle vurdu. Orta Doğu'da sirenler çalarken, onlarca füze İsrail topraklarına düştü. Saldırı dünyada büyük ses getirdi. Saldırıdan sonra İran'da saatlerce kutlamalar yapıldı. İran'ın İsrail'e füze saldırısı gündemde yerini korurken İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar’da yeni açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, "Savaş istemiyoruz, tüm konuşmalarımda barış istediğimizi söyledim" dedi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutta suikasta uğramasına atıfta bulunan Pezeşkiyan, "İsrail konuğumuza yönelik suikast gerçekleştirerek bizi yanıt vermek zorunda bıraktı" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, "İsrail misillemede bulunuyorsa daha sert karşılık veririz" diye ekledi.

İsrail’den "İran'a sert karşılık verme" kararı

Bu arada İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından İsrail'in İran'a nasıl bir karşılık vereceği merek edilirken, İsrail Devlet Televizyonu Kan, Savaş Kabinesinin İran'a sert şekilde karşılık verme kararı aldığını açıkladı. İsrailli bir yetkili İran'ın nükleer enerji ve yakıt üretim tesislerinin hedef alınacağını söyledi. ABD Başkanı Joe Biden ise, İran'a karşı bir saldırıda nükleer tesislerin hedef alınmasını desteklemediklerini açıkladı. Gözler şimdi ABD ve İsrail'in İran'a ne zaman ve nasıl bir karşılık vereceğine çevrildi.

Füze saldırısı düzenlemişti

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti. İran devlet televizyonu, daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

