Kritik zirve

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasında düzenlenecek 10’uncu üçlü zirveye katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere bugün İsrail’e gidiyor. Kudüs’te gerçekleşecek olan zirveye Hristodulidis’in yanı sıra Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Mitsotakis ile İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu katılacak.



Haravgi gazetesi, üçlü zirvenin bölgede jeopolitik zorlukların arttığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekti. Gazete, bir önceki zirvenin Eylül ayında Lefkoşa’nın Rum kesiminde yapıldığını anımsattı. Kudüs’te gerçekleştirilecek zirvede ayrıca Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD’den oluşan 3+1 oluşumunun güçlendirilmesi perspektifi ele alınacak. İnsani ve güvenlik boyutları ile gelecekteki yeniden imar süreci dikkate alınarak Gazze’deki durum üzerinden Orta Doğu’daki gelişmeler de gündeme getirilecek. Hristodulidis’in üçlü zirve öncesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile baş başa görüşme yapacağı, Rum ve İsrail enerji ile dışişleri bakanlarının da ikili temaslarda bulunacağı bildirildi.

Zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenleneceği, Hristodulidis’in aynı akşam Güney Kıbrıs’a döneceği kaydedildi.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in yazılı açıklamasına dayandırılan habere göre zirvede enerji, ekonomi, savunma, inovasyon, deniz güvenliği ve bölgesel bağlantı konuları ele alınacak. Enerji alanında, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında yapılan MEB anlaşmasının oluşturduğu olumlu ortam çerçevesinde mevcut ve yeni projelerin ilerletilmesi hedefiyle bağlantılı altyapı konularına ağırlık verilmesi öngörülüyor.

