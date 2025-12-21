Unutulamaz

Terör örgütü EOKA militanlarınca 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tari-he "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın 62. yılında şehit düşenler ülke genelinde düzenlenen törenlerle anılacak.

Şehitleri anma haftası, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan P. Bnb. Feryat Sedatgil’in bugün Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan yapacağı konuşma ile başlayacak. Ayrıca KKTC’deki tüm merkezi camilerde mevlid okutulacak.

Lefkoşa’da Şehitler Abidesi önünde saat 09.30’da düzenlenecek ilk törende çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşu ve saygı atışı gerçekleştirilecek. Lefkoşa’daki ikinci tören, Atatürk Kültür Merkezi’nde Şehitleri Anma Programı kapsamında saat 09.50’de başlayacak. Tören, Haydarpaşa Ticaret Lisesi ora-toryosu ile sona erecek.

Gazimağusa’da Suriçi Şehitler Anıtı’nda, Girne Deniz Şehitliği’nde, Güzelyurt’taki Atatürk Anıtı önün-de, Lefke’de Kemal Özalper Şehitliği’nde ve İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenecek tö-renlerde çelenk sunumu, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak, bayraklar göndere çekilecek. Konuşma-ların ardından şiirler okunacak ve şehitler için dualar edilecek.

Hafta boyunca Türkeli (Ayvasıl), Larnaka, Kumsal, Küçükkaymaklı ve Şehit Hüseyin Ruso şehitleri de ayrı törenlerle anılacak.

Londra’da anma töreni

Bu arada İngiltere'nin başkenti Londra'da, tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Başkentteki Kıbrıs Rum Kesimi Yüksek Komiserliği önünde toplanan Kıbrıslı Türkler, Rumların Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği "Kanlı Noel" katliamının 58'inci yıl dönümünde saldırıda şehit düşenleri anmak için mum yaktı ve hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını sergiledi. Şehitlerin fo-toğraflarına bakarak dua eden yakınları, tören sırasında duygusal anlar yaşadı.