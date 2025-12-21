Bütçeye ek yapılır

Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn, AB’nin, yeniden birleşme du-rumunda ortaya çıkacak uzlaşmayı ve ek finansal ihtiyaçları yansıtacak şekilde 2028-2034 büt-çesine revizyon yapılmasına yönelik bir madde eklemeye hazır olduğunu söyledi.

Politis birkaç gün önce adada bulunan Hahn ile yaptığı özel söyleşiyi “AB Çözümü ‘Çeyizle-meye’ Hazır… AB’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn’ın Politis’e Özel Söyleşisi” başlı-ğıyla manşetten aktardı.

Habere göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduli-dis’e “bugünkü olumlu konjonktürü değerlendirme ve uzlaşıyı taviz değil yatırım olarak görme” çağrısı yapan Hahn “Birleşmiş Kıbrıs’ı AB’nin işlevsel bir üyesi haline getirecek sürdürülebilir bir çözümün önemine” vurgu yaptı.

Hahn, AB’nin, her iki topluma da ihtiyaç duyduğu güveni sağlamak ve yeniden birleşme pers-pektifini Avrupa çerçevesinde tutmak için BM ile yakın iş birliğinde çalışmayı amaçladığını söy-ledi. Hahn, “Kıbrıs sorununun bölgesel bir mesele olmadığı, AB’nin değerleriyle, AB’nin politi-kalarının etkin uygulanmasıyla ve Doğu Akdeniz’deki istikrar ve güvenlikle ilgili kritik bir me-sele olduğunu” öne sürdü.

Johannes Hahn, Türkiye de dahil bütün ana oyuncularla etkileşime girmeye hazır olduğunu belirtti. Hahn, ““Türkiye Akdeniz’de önemli bir unsur ve AB’nin ortağıdır. Türkiye-AB ilişkileri-nin iyileşmesi ve Kıbrıs sorununda ilerlemeyi, Kıbrıs sorununda ilerleme de Türkiye-AB ilişkile-rini etkileyebilir.” dedi.

Hahn “anlaşmazlıkları ve güvensizlikleri aşmanın zorluğunun bilincinde olduğunu ancak ge-leceğe odaklanmak gerektiğini” söyledi.