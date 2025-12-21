‘Sonuçlar önemli’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Konseyi toplantısından çıkan Kıbrıs ile ilgili sonuçların önemli olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in, Avrupa Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklama-larda, özellikle Kıbrıs ile ilgili sonuçları önemli olarak nitelendirdiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Avrupa Konseyi ile AB’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn arasında yakın iş birliğine duyulan ihtiyaca ilk kez değinilmesini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Hristodulidis, başından beri belirledikleri ve bazıları tarafından ütopik olarak görülen bir he-defleri olduğunu kaydederken, AB’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili sadece atama yapmakla kalmadı-ğına işaret etti. Hristodulidis, çeşitli üye devletlerle halihazırda temasa geçen Hahn ile Avrupa Konseyi arasında iş birliğine duyulan ihtiyaca özel olarak atıfta bulunulduğunu belirtti.

Habere göre, Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü bağlamında Türkiye'nin rolüne, Kıbrıs sorunundan doğan yükümlülüklere ve kapalı bölge Maraş’a yapılan atfın önemli olduğunu ifade etti.

Bunların hepsini, görüşmeleri yeniden başlatma çabalarında kullanacaklarını kaydeden Hristo-dulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın iki devletli çözüme dair açıklamalarının da “çok üzücü” olduğunu söyledi.

Hristodulidis, Avrupa Konseyi oturumunda genişleme konusuyla ilgili çok fazla tartışma oldu-ğunu ve Rum Yönetimi dışında, tartışmaya katılanlardan hiçbirinin Türkiye'nin üyelik sürecin-den bahsetmediğini öne sürdü.

AB-Türkiye ilişkilerinde somut ilerleme görmek istediklerini iddia eden Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı sırasında yapılacak gayri resmi toplantılara Türk yetkililerin katılması olasılığını AB Konseyi üyesi bazı ülkelerle yaptığı görüşmelerde dile getirdiğini söyledi.