Görüşmeler sürüyor

Rum Müzakereci Menelaos Menelau, Politis ve Kathimerini gazetelerine verdiği söyleşilerde Kıbrıs sorunu, geçiş noktaları ve Güven Yaratıcı Önlemler konularında değerlendirmelerde bulundu. Menelau, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak adımlara ihtiyaç duyulduğunu, yeni geçiş noktalarının açılmasının görüşüldüğünü ancak henüz bir anlaşmaya varıldığını söylemenin mümkün olmadığını ifade etti.

Politis gazetesine konuşan Menelau, Kıbrıs Rum tarafının genişletilmiş bir görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk toplumundaki lider değişikliğinin ardından farklı bir ortam ve yeni gelişmelerin ortaya çıktığını savunan Menelau, liderler arasında BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin huzurunda iki görüşme yapıldığını ifade etti. İkinci görüşmenin, öze ilişkin müzakerelerin başlamasına imkan tanıdığını belirten Menelau, gelinen aşamada bunun hedeflendiğini söyledi.

Yeni lider daha uzlaşıcı

Kıbrıs Türk toplumunun yeni liderinin daha uzlaşıcı olup olmadığı sorusuna Menelau, sahada bir değişimin gözlemlendiği yanıtını verdi. Ocak ayında genişletilmiş bir görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise, bu yönde bir karar bulunduğunu, ancak mevcut zaman çerçevesinin tükendiğini, Rum tarafının ise görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi. Menelau, sağlanan görüş birlikleri ve elde edilen kazanımların korunmasının önemine de vurgu yaptı.

Sınır kapıları gündemde

Geçiş noktalarına ilişkin bir soru üzerine Menelau, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak adımlara ihtiyaç duyulduğunu, yeni geçiş noktalarının açılmasının da görüşüldüğünü ancak henüz bir anlaşmaya varıldığını söylemenin mümkün olmadığını ifade etti. Görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafının Mia Milia ve Luricina, Rum tarafının ise Athienu-Piroi-Eylence ve Erenköy sınır kapılarını gündeme getirdiğini belirtti.

Kathimerini gazetesine de konuştu

Kathimerini gazetesine de açıklamalarda bulunan Menelau, iki liderin Holguin huzurunda yaptığı görüşmenin ardından BM tarafından yayımlanan açıklamada Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunulmasının, üzerinde uzlaşılan çerçeveye dönüş açısından önemli olduğunu söyledi. Görüşmede derin konulara girilip girilmediği sorusuna Menelau, temasların öz üzerine odaklandığı farklı bir ortamda gerçekleştiğini, bunun daha önce iki devlete dayalı çözüm tezleri nedeniyle mümkün olmadığını savundu. Egemen eşitlik kavramının iki devlete dayalı çözüm anlamına geldiğini öne süren Menelau, görüşmelerin siyasi eşitliğe kaymasının federal çözüm çerçevesine doğru ilerlemenin işareti olduğunu ifade etti. Türk tarafının pozisyonunun netleştirilmesi için izlenecek bir yol bulunduğunu da dile getirdi.

Menelau, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gerektiği yönündeki görüşünü yineleyerek, bu aşamaya kadar sağlanan görüş birliklerinin korunmasının önemine işaret etti.