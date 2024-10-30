Büyük hayal

Yunanistan’ın İkinci Dünya Savaşı’nda İtalya notasına ve savaşa girmesine “Ohi” (Hayır) dendiği gün olan 28 Ekim’in yıldönümü münasebetiyle Güney Kıbrıs’ta düzenlenen resmi geçit törenine katılan ELAM mensupları “Kıbrıs Yunandır…Enosis…” sloganları attı.

Askeri birliklerin yanı sıra törene katılan öğrenciler Kuzey Kıbrıs’taki kentlerin adını taşıyan pankartlarla yürüdü.

Politis gazetesi, Güney Lefkoşa’daki Yunanistan Büyükelçiliği konutu karşısında resmi geçit düzenlendiğini belirtti. Haberde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Eğitim, Kültür ve Gençlik Bakanı Athina Mihailidu yanı sıra Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Yoannis Papameletiyu ile diğer askeri ve siyasi makamların eşliğinde resmi geçidi selamladığı ifade edildi.

28 Ekim’in yıldönümü dolayısıyla “Apostolos Varnavas” Kilisesinde, Başpiskopos Georgios’un yönettiği bir anma töreni düzenlendiği de kaydedildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre AKEL partisinin meclisteki grup sözcüsü Yorgos Lukaidis ise dün Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen resmi geçit töreninin ardından yaptığı konuşmada, Yunan halkının "hayır"ının ileri sürülen işgalden kurtulmaları için bugünkü mücadelelerine ışık tuttuğunu iddia etti.



