‘Büyük zafer kazandık’

Güney Kıbrıs’ta Pazar günü gerçekleşen genel seçimlerde üçüncü parti konumuna geçen ve 8 milletvekili çıkaran ELAM partisinin lideri Hristo Hristu, büyük bir zafer kazandıklarını söyledi.

Politis gazetesinin haberine göre Hristu, seçim sonuçlarından ve Meclis’te aldıkları 8 koltuktan memnun olduğunu kaydederek, bunun “Büyük bir zafer” olduğuna işaret etti.

Hristu, ciddi bir çalışma başlatacaklarını ve bu sonucun “Kıbrıs Helenizmi’ne” karşı sorumluluk gerektirdiğini belirtti.

ELAM’ın ilkelerinin sabit olduğunu kaydeden Hristu, dini ve milli kimliği koruma ve sosyal uyumu sağlamayı öncelikleri arasına alacaklarını söyledi.

Hristodulidis’in değerlendirmesi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise DİPA ile EDEK’in Meclis’e girememesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Politis gazetesi; Hristodulidis’in bu açıklamayı, iktidardaki tek ortağının artık DİKO olması nedeniyle “Yetim” hissetmesinden dolayı yaptığını kaydetti.

Hristodulidis, seçim prosedürünün demokrasiye ve vatandaşa ait olduğunu belirterek, halkın aldığı karara saygı duyulduğunu dile getirdi.

Seçime katılan tüm adayları ve siyasi partileri tebrik eden Hristodulidis, kazanan partilere ve adaylara da iş birliği çağrısında bulundu.

Dimitriu: Demokrasi güçlendi

Gazete, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun, seçime katılan vatandaşlara teşekkürlerini ilettiğini ve seçime katılımın, demokrasiyi güçlendirdiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, “Daha önce görülmemiş toksik bir ortamda” seçim savaşı verdiklerini ve vatandaşın, güvenlik ve istikrarı seçtiğini kaydetti.

Dimitriu, yaptıkları çağrıya karşılık verilmiş olmasından ve bir kez daha birinci siyasi parti olarak kendilerine güvenilmesinden dolayı seçmene teşekkür etti.

Çıkan sonuçtan çok memnun olduklarını ifade eden Dimitriu, bunun kendileri için sadece “Sorumluluk” olduğunu söyledi.

Stefanu: Akel yükselişte

Gazete, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun ise oyların sayılması ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AKEL’in dün akşam itibarıyla yeni bir yükseliş sürecine girdiğini ve bu yükselişin yalnızca yüzdeliklerden ibaret olmadığını, vatandaştan aldıkları güveni gösterdiğini kaydetti.

Habere göre Stefanu, başarının tesadüf olmadığını ve vatandaşın günlük hayatıyla ilgili konulara eğilmelerinin, yükselişlerine katkı yaptığını ifade etti.

Stefanu, toplumun öncü güç olduğuna vurgu yaparak, yola güçlü şekilde devam edecekleri mesajını verdi.

Papadopulos da memnun

Gazete, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un da merkez bölgesinin yeniden yapılanması için çaba başlatacaklarını ve kısa bir süre sonra, hep birlikte, “Merkez burada, birleşik ve güçlü” diye bağıracaklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Papadopulos, partisinin merkez partiler arasında istikrarını koruyan tek parti olduğuna işaret ederek, seçimdeki boykot oranıyla ilgili endişesini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026, 10:52