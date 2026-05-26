Kentin enerjisi yükseldi

Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Gençlik Meclisi ve Mağusa Gelişim Merkezi iş birliğinde düzenlenen 22-23 Mayıs Gazimağusa Gençlik Festivali, iki gün boyunca kente müzik, coşku ve gençlik enerjisi kattı.

Festivalin ikinci günü, Namık Kemal Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleşti. Gecede, Türk rap müziğinin efsane isimlerinden Ceza öncesinde sahne alan genç yetenekler DJ Ugo, EXE404 ve Cyfirat, performanslarıyla büyük beğeni topladı. Genç sanatçılar, sahne enerjileri ve ritmi yükselten performanslarıyla festival alanındaki coşkuyu doruğa taşıdı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Ceza, Gazimağusalılara unutulmaz bir konser yaşattı. 7’den 70’e binlerce kişinin doldurduğu Namık Kemal Meydanı, konser boyunca büyük bir heyecana sahne oldu. Alanı dolduran müzikseverler, Ceza’nın en sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Yaklaşık 24 yıl aradan sonra Gazimağusalılarla yeniden buluşan Ceza, güçlü sahne performansı, enerjisi ve izleyiciyle kurduğu bağ ile hayran bıraktı. Meydanı dolduran kalabalık, konser boyunca festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

Gazimağusa Belediyesi, festivale yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlara, sahne alan sanatçılara, genç yeteneklere ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, gençlerin kent yaşamında daha görünür olacağı etkinlikleri artırarak sürdürmeye devam edecek.

