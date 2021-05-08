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Kuzeyde 27, güneyde 324 yeni vaka, 4 can kaybı

Bir tarafta düşüş var

Kuzeyde 27, güneyde 324 yeni vaka, 4 can kaybı
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Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 8 bin 836 test sonucunda, 23'ü yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 66 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise 324 yeni vaka belirlendi, 4 kişi hayatını kaybetti.
KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 3 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiği, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 23 kişinin ise yerel vaka olduğu bildirildi.
Açıklamada, 11 kişinin Lefkoşa, 2 kişinin Gazimağusa, 8 kişinin Girne, 1 kişinin İskele, 1 kişinin ise Güzelyurt bölgesinden olduğu ifade edildi.
Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:
Lefkoşa: Ortaköy-2, Hamitköy-1, Gönyeli-3, Metehan-2, K.Kaymaklı-1, Yenikent-2.
Girne: Girne Merkez-3, Beylerbeyi-1, Edremit köyü-1, Karaoğlanoğlu-1, Lapta-1, Boğaz-1.

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Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-1, Tuzla-1.
İskele: Ağıllar Köyü-1.
Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-1.

Güneyde can kaybı
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 56 bin 420 test neticesinde 324 yeni vaka belirlendi, 4 kişi de hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden 69, 67 ve 76 yaşlarındaki 3 erkek hastanın aşı olmadığı; hayatını kaybeden 72 yaşındaki erkek hastanın ise birinci doz aşı olduğu da ifade edildi.
Güney’de toplam vaka sayısı 68 bin 766, ölü sayısı ise 332’ye yükseldi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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