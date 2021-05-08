Ekonomi canlanır

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile birlikte iç turizme yönelik indirim kampanyası yapılabilmesi için çalışmalarda bulunduklarını açıkladı.

Bakan Ataoğlu, Turizm Bakanlığı olarak iç turizmin canlanması için Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne önerilerde bulunduklarını da ifade etti.

Ataoğlu, 2019 yılına oranla 2020 yazında vatandaşların tatil yapmak için yerli otelleri tercih ettiğine işaret ederek, 2019 Ağustos ayında 10 bin 894 KKTC vatandaşının yerli otellerde konakladığını, 2020 Ağustos ayında ise bu rakamın 13 bin 350’ye yükseldiğini söyledi.



Bakan Fikri Ataoğlu bu konuşmayı, Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.Ada-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu, sendikanın kamuda örgütlü yeni bir sendika olduğunu, salgın sürecinde kamuda yaşanan sıkıntıların olduğunu söyleyerek, bu konulara ilişkin Bakan Ataoğlu’na bilgi verdi.Mındıkoğlu, salgın sürecinde yurtdışında tatil olanağının kısıtlandığına işaret ederek, iç turizmin en kısa sürede başlaması ve KKTC vatandaşlarına yönelik indirim kampanyasının yapılması yönündeki talebini dile getirdi.