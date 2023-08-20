‘Çalışma başlarsa harekete geçeriz’ 

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sözcüsü Alim Siddique, Rum Haber Ajansı (KİPE)’ye dün sabah yaptığı açıklamada, ara bölgede herhangi bir “izinsiz inşaat çalışmasının” yeniden başlamasını önlemek için gerekirse harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi.

Philenews haber sitesinde yer alan habere göre; Pile’de önceki gün yaşanan olaylardan sonra durumun nasıl olduğunun kendisine sorulması üzerine bu yanıtı veren Siddique sözlerinin devamında “Barış Gücü askerleri bölgedeki durumu takip ediyor. Devriyelerine devam ediyorlar ve herhangi bir izinsiz inşaat çalışmasının yeniden başlamasını önlemek için gerekirse harekete geçmeye hazırdırlar” ifadelerini kullandı.

Siddique, dün sabah bölgede sakinliğin hakim olduğunu ve çalışmaların yeniden başlayacağına dair herhangi bir belirti olmadığını da söyledi.



Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023, 01:07