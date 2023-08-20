LİBYA SAĞLIK HEYETİ KKTC’DEKİ SAĞLIK TURİZMİ OLANAKLARINI İNCELEDİ

Libya’dan Kuzey Kıbrıs’a sağlık turisti gönderilmesine olanak sağlamak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki hastaneleri incelemek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere adamıza gelen Libya Başbakanlık Sağlık Geliştirme Komitesi Başkanı ve doktorlardan oluşan heyet, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan ile bir araya geldi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Dr. Ahmet Savaşan, Akdeniz'in üçüncü, doğu Akdeniz'in ise en büyük adası konumundaki Kıbrıs’ın kuzeyinde 1983 yılında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 400 bin olan nüfusuna karşın, yılda 1 milyon 200 bin civarında turist ağırladığına, 100’den fazla ülkeden 100 bin öğrenciye tanınmış üniversitelerinde eğitim verdiğine dikkat çekerek, Kuzey Kıbrıs’ın sağlığın korunması, geliştirilmesi ve geri kazanılması alanlarında önemli avantajlar sunduğuna işaret etti.

Kuzey Kıbrıs sağlık turizmi pazarına önemli bir alternatif sunuyor…

Dünya Sağlık Turizmi potansiyelinin 100 milyon seyahat eden dünya vatandaşı ile 1 Trilyona USD’ye ulaştığını belirten Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın, coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri, uluslararası akreditasyon, yüksek konfor ve teknolojiye sahip hastaneleri, dünya ortalamasının çok üzerindeki gebelik oranları ile hizmet veren kaliteli tüp bebek merkezleri, güncel bilgi kullanan uzman hekimleri, Koronavirüs ile mücadelede elde ettiği başarı ve yarattığı fiyat avantajları sayesinde sağlık turizmi pazarına önemli bir alternatif sunduğunu söyledi.

Hükümetin Sağlık Turizmi’ne desteği tam…

Başbakan Ünal Üstel’in kısa süre önce KKTC’nin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi başkanlık bayrağını devraldığı uluslararası katılımla gerçekleşen törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gerek üniversite hastanelerinde, özel hastaneler ve kliniklerinde, gerekse devlet hastanelerinde hemen hemen bütün branşlarda Kuzey Kıbrıs’a eğitim, turizm, iş, sağlık gibi pek çok amaçla gelen yüzden fazla ülke insanına yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunduğuna vurgu yaparak, hükümetin Sağlık Turizminin gelişmesine özel gayret göstereceğini dünyaya duyurduğunu anımsatan Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın Libya ile sağlık alanında işbirliği yapmak için gereken adımları atmaya hazır olduğunu söyledi.

Libya’lılar ile Kıbrıs Türkleri arasında samimi bir ilişki var…

Libya’nın uzun yıllar öncesinden bugüne değin binlerce Kıbrıs Türk insanına iş olanakları sunduğunu anımsatan Ahmet Savaşan, KKTC’de yaşayan inanların son yıllarda Libyalı öğrenciler ile turistleri Kuzey Kıbrıs’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Savaşan, hükümetin güçlü desteği, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin koordinasyonu ve Kıbrıs Türk Halkı’nın Libyalılarla kurduğu samimi ilişkilerle sağlık turizmi alanında işbirliğinin kısa sürede gelişeceğine inanç belirtti.

Abufanas: Kuzey Kıbrıs’ta yüksek standartta sağlık hizmeti veriliyor…

Libya Başbakanlık Sağlık Geliştirme Komitesi Başkanı Hasan Abdulmajid Hasan Abufanas da toplantıda yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk Halkı’nın kendilerine gösterdiği içten misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan sağlık kuruluşlarında sunulan yüksek standartlardaki hizmetlerin ve KKTC Hükümeti’nin konuya verdiği desteğin yanı sıra Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin konuya gösterdiği hassasiyetle sağlık turizmi alanındaki karşılıklı işbirliğinin gelişeceğine inanç belirtti.