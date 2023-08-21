Mısırlı Afet’in  başı belada

Sahte araç sigortasıyla Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Mısırlı Ayman Atef Wadie Yacaoub, tespit edilerek, gözaltına alındı.

Zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada sahte poliçe üzerindeki seri numarasının zanlıya ait başka işlemlerde kullanıldığının tespit edildiği açıklandı. Zanlının ülkeye giriş-çıkış kayıtlarının mercek altına alındığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısından Kuzey Kıbrıs’a giriş yaparken, görevli muhaceret memuruna kullanımındaki PKN 536 plakalı araç için düzenlenmiş, Tower Insurance’e ait 15 Ağustos-15 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan sahte araç sigorta poliçesini ibraz ettiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını, sahte poliçenin de emare alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada sahte poliçesinin üzerindeki seri numarasının zanlı adına daha önce başka sigorta işlemlerinde kullanıldığını belirlediklerini açıkladı.

Suçlamaları kabul etmiyor

Alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamere görüntüleri olduğunu kaydeden polis, Güney Kıbrıs’ta yaşayan Mısır uyruklu zanlının giriş-çıkış işlemlerinin mercek altına alınacağını dile getirdi. Polis memuru, yürütülecek soruşturma kapsamında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise sahte sigorta poliçesini kendisinin değil başka bir şahsın hazırladığını öne sürdü.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, hakkında sahte evrak düzenlemek, sahte evrakı tedavüle sürmek suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.





