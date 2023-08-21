Gurur veren başarı

Kırgızistan’daki 3. Meykin Uluslararası Müzik Yarışması’nda KKTC’yi temsil eden Begüm Tekakpınar birinci oldu.

Kırgızistan’daki Issık Gölü’nde düzenlenen yarışmada sanatçılar 2 gün boyunca tüm yeteneklerini sergiledi.

Uluslarası jürinin yaptığı puanlama sonucu birinciliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Begüm Tekakpınar ve Kırgızistan’dan Ruslan Asankan Ulu kazandı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev “Meykin Asya Uluslararası Müzik Yarışması'nda ödül kazanan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Birincilik ödülünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Begüm Tekakpınar'a vermekten onur duydum.” Paylaşımında bulundu.

Yarışmada ikinciliği Özbekistan’dan Sarvinoz Kamalova, Kuzey Makedonya’dan Nada Talevska Spasovska, üçüncülüğü Kazakistan’dan Adilkhan Makin, Kırgızistan’dan Kasiet Idirisova kazandı.

Yarışma’da halkın favorisi ödülü ise Türkiye’den Cevher Aksoy’a verildi.

Yarışmanın finali ve ödül töreni TRT Avaz’dan canlı olarak yayınlandı.

Festivale hangi ülkeler katıldı?

Festivale, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Bosna Hersek, Rusya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Slovenya ve Sırbistan'dan 18-35 yaş arası yetenekli genç şarkıcılar katılıyordu.

KKTC’de sevinçle karşılandı

Kazakistan'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Maikin Asva lssık Göl Pop Müzik Festivali Yarışması’na ilk kez KKTC’yi temsilen katılan genç sanatçı Begüm Tekakpınar'ın, birinci olması KKTC'de sevinçle karşılandı.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi koordinasyonu ile yarışmaya katılan genç müzik sanatçısı Begüm Tekakpınar Kırgızistan’da KKTC’yi temsil etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitimci-müzisyen Kürşat Tilki’nin kemanıyla eşlik ettiği Begüm Tekakpınar, Kırgız Cumhuriyeti Kültür Bilgi Spor ve Gençlik Bakanlığı ile TÜRKSOY’un işbirliğinde düzenlenen "3. Uluslararası Maikin Asva lssık Göl Pop Müzik Festivali Yarışması"nda birinciliği kazanarak KKTC'nin gururu oldu.