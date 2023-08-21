Diplomatlar itiraz ediyor

Yabancı diplomatların, "Kıbrıs müzakerelerine Crans Montna’da kalındığı yerden yeniden başlama iradesini doğrulamak için cesur önlemler uygulamazsa herhangi bir sonuç almayı beklememesi" yönündeki uyarısı üzerine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıslı Türklere yönelik bir güven yaratıcı önlem (GYÖ) paketi üzerinde çalıştığı bildirildi.

Rum Başkanlık Sarayı’nca üzerinde çalışılan GYÖ paketindeki iki ana önlemin “Mia Milia” (Haspolat) barikatının açılması ve “Kıbrıslı olmayanlarla, çoğunlukla Türkiyeliler ile evlilik yapan Kıbrıslı Türk kadınların çocuklarının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığının tanınması” olduğu bilgisini veren Alithia, Dışişleri Bakanlığı'ndaki “malum çevrenin” önerilere şiddetle karşı çıktığına işaret etti.

Haberi, “Darboğazlar Arasında Güven Önlemleri… Piroi’ye (Gaziler) karşılık Mia Milia’nın Açılması ve Kıbrıslı Türk Anneden Doğanlara Vatandaşlık” başlığıyla manşete çeken gazete, edindiği bilgilere dayanarak Hristodulidis’in Haspolat önerisinin, Kiracıköy’den Lefkoşa’nın Rum kesimine ve Larnaka kazasına erişimi çok kolaylaştıracak Gaziler’de bir geçit açılması ile kombine edileceğini yazdı.

En etkileyici önlemin, annesi Kıbrıslı Türk olanlara vatandaşlık verilmesi olduğuna dikkat çeken gazete, “gerçekte Kıbrıs Cumhuriyeti iki ebeveynden biri Kıbrıslı olanları kendi vatandaşı olarak tanımak zorunda ancak bugüne kadar yapılmadı. Kıbrıs Mahkemesi’nin mevzuatı; babanın Türkiye’den Kıbrıs’a yasa dışı giriş yapmış olması argümanını kullanarak yorumlaması, annesi Kıbrıslı Türk babası Türk olanları vatandaşlıktan mahrum bıraktı” ifadelerini kullandı.

Diplomatlar işbirliği yapmıyor

Habere göre Hristodulidis’in önerileri, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndaki -aşması imkânsız olmasa da çok zor olan- malum çevrelerin şiddetli itirazına tosluyor. Hristodulidis’in bakan ve diplomat olarak yakın çalıştığı ve çok saygı duyduğu bu “malum diplomatların” şimdi kendisiyle hiç iş birliği yapmadığına dikkat çekiliyor.

Gazeteye görüş belirten kaynaklar Hristodulidis’in, öğretmen olarak gördüğü bu kişilerin telkinlerine boyun eğebileceği, en iyi ihtimalle Kıbrıslı Türklere yönelik önerilerini sulandıracağı” kanaatini ortaya koydu.

Gazete yabancı diplomatların, Hristodulidis’in halen çeşitli çevrelerle tartıştığı bu cesur önlemleri hayata geçirmezse hiçbir sonuç ummaması gerektiği değerlendirmesini de haberine ekledi.