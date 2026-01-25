Cep telefonu incelendi

Güney Kıbrıs’ın Larnaka bölgesinde son dönemlerde meydana gelen suç olaylarıyla birlikte yaşanan tutuklamaların, suç örgütlerinin işledikleri suçları gün yüzüne çıkardığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Arka Planda Larnaka’nın ‘Korunmasıyla’ Uyuşturucu ve Kara Para” başlıklı haberinde, Rum Milli Muhafız Ordusu’nda görev yapan sözleşmeli bir asker olan sanığın, cep telefonlarında bulunan 19 videoda, uyuşturucu madde ve yüklü miktardaki nakit kara paranın Larnaka’daki işletmelere “koruma sağlandığına” dair kanıtları ortaya koyduğunu yazdı.

Bu unsurlarla birlikte, polisin elde ettiği bilgilerin, üç yıldır şiddet ve korku yoluyla eğlence yerlerine güvenlik görevlisi yerleştirerek büyük miktarda para elde etmeyi amaçlayan, iyi organize edilmiş bir suç örgütünün faaliyetlerini gün yüzüne çıkardığını yazan gazete, Larnaka’da ikinci bir suç örgütünün de faaliyet gösterdiğine dair gerçeğin, Larnaka polis müdürlüğüne yakın bölgede geçtiğimiz hafta yaşanan ateş açılması olayıyla gün yüzüne çıktığını belirtti.

İki çetenin savaş halinde olduğuna dair bilgilerin bulunduğunu yazan gazete, iki suç örgütünden birine mensup olduğu düşünülen 5 kişinin tutuklandığını ve dün yargı önüne çıkarıldığını yazdı.

Tutuklular arasında bulunan 22 yaşındaki kişinin sözleşmeli asker olduğunu yazan gazete, 42 yaşındaki tutuklunun ise suç örgütünün başı olduğunu belirtti.

Larnaka’da ateş açma olayıyla ilgili tutuklanan 47 ve 43 yaşlarındaki iki iş insanının, dün Larnaka Mahkemesine çıkarıldığını da belirten gazete, 47 yaşındaki şahsın şirket ofisinde yapılan aramada 103 bin 915 euro nakit para ve 42 çek yaprağının bulunduğunu yazdı.

