İlk tercih ‘Leclerc’

Fileleftheros gazetesi “Rum Milli Muhafız Ordusu İçin Tanlar Yeniden Odakta” başlıklı haberinde, Rum Milli Muhafız Ordusu için tank satın alınmasının, genellikle her 30-40 yılda bir alınmasına bağlı olarak, savunma yeterliliğini belirleyecek stratejik bir karar olduğunu yazdı.

RMMO için yeni tank satın alınması tartışmalarının, Savunma Bakanlığı önünde bulunan seçeneklerle son yıllarda başladığını yazan gazete başlangıçtan itibaren de seçeneklerin jeopolitik koşullar nedeniyle sınırlı olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, en azından gelecek 30 yıl için operasyonel gereksinimlerini karşılayacak tanklara ihtiyacı olduğunu belirten gazete, seçilecek olan tank tipinin, Kıbrıs topraklarının gereksinimlerini, koşullarını ve yerine getirmesi gereken görevi mümkün olan en iyi şekilde karşılaması gerektiğine de dikkati çekti.

Tank konusundaki Avrupa pazarına ilişkin çözümlerin, Fransız “Leclerc” ile Alman “Leopard 2” tanklarının olduğunu yazan gazete bu tankların, karmaşık görevleri yerine getirmek üzere tasarlandığını belirtti.

Gazete yetkili kaynaklara dayanarak bu iki seçenekten ön plana çıkanın Fransız “Leclerc” tankları olduğunu yazdı.

Habere göre bu tanklar, birim başına 16-18 milyon euro arasında değişiyor.

Gazete aynı haberinin içerisinde Rum Yönetimi ile İsrail arasında ikinci el “Merkava” savaş tanklarının satın alınmasına ilişkin görüşmelerin, 7 Ekim 2023 olayları sonrasında donduğunu yazdı.

İsrail’in geçici olarak Güney Kıbrıs ile olan görüşmeleri ertelediğini yazan gazete, buna karşın İsrail’in krizin çözümlenmesinden ve İsrail’in askeri ihtiyaçlarının olanak tanımasının ardından görüşmelere yeniden başlanacağına dair teminat verdiğini belirtti.