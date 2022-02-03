Cezaevine gönderildi

Limasol’da faaliyet gösteren ‘Cyprus Casinos’ müşterisi, Türk vatandaşı bir şahsın hile yoluyla kazanç temin ettiği gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 40 yaşında olan şahsın ismini açıklamazken, olayın detaylarına yer verdi.

Haberde, kumarhane yetkililerinin, şahsın eline sakladığı kesin bir aletle oyun kartlarını işaretleyerek hile yaptığı yönünde Rum polisine şikayette bulundukları, yeri tespit edilen şahısın önceki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından 18 Şubat tarihine kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderildiği belirtildi.