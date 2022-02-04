Tamamen gerçek dışı

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) Gönyeli’deki elektrik kesintilerini önlemek için yapacağı altyapı çalışmalarına Gönyeli Belediyesi’nin izin vermediğiyle ilgili iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

Verilen bilgiye göre, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli elektrik sorunu ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Benli, merkezi hükümetin tam 11 kez Gönyeli Belediyesi’nin altyapı çalışmalarına engel koyduğunu savunarak, Gönyeli Belediyesi’nin merkezi hükümetin “gaz dolum tesisi yanına trafo yapmak gibi sakıncalı girişimi” dışında hiçbir yatırımına engel çıkarmadığını söyledi.

Benli, belediyenin, halkın faydasına olacak hiçbir altyapı çalışmasına engel çıkarmadığını ve çıkarmayacağını belirtti.

Benden neyin iznini istiyorlar?

“Benden izin istedikleri yerde altyapı vardır zaten, benden neyin iznini istiyorlar?” diye konuşan Benli, halkın faydasına olacak hiçbir çalışmaya engel olmadıklarını vurguladı.

Yerin altına inilsin, çağdaş bir yatırım olsun diye altyapıya para harcadıklarını, bu nedenle genelde direk üstüne hat çekilmesine izin vermediklerini belirten Benli, “Ancak zor bir dönemden geçiliyor ve halk mağdur olmasın diye bazı noktalarda buna da izin verdik” dedi.

“Ufak tefek tadilatlarla altyapı kullanılabilirdi”

KIB-TEK’in Gönyeli Belediyesi tarafından yerin altında yapılan hatlara bağlanmak için kazı yapmak istediğini belirten Benli, “Mevcut borular yeraltında duruyor ancak kazı yapılıyor. Rögarda sıkıntı varsaydı çözerdik. Ufak tefek tadilatlarla altyapı kullanılabilirdi. Altyapılar bize verildiği şekilde yapıldı. Yerin altına inilsin diye altyapıya para harcıyoruz bu nedenle direk üstüne elektrik izni vermiyoruz. Ancak halk mağdur olmasın diye bazı noktalarda izin de verdik” dedi.

“Fiber optik ihalesini iptal ettiler”

Altyapıları tamamlayıp bir daha kazılmamak şartıyla üst yapıları da tamamlamak istediklerini ifade eden Benli, “Fiber optik hattını yapmak ve haberleşme sorununu çözmek istiyorum ancak izinleri alınan ve çıkılan ihaleyi iptal ettiler” diye konuştu.

Belediye reformlarının gerçekleşmesi için bu yıl içinde yapılacak olan yerel seçimleri iptal edilmesi yönünde UBP’nin isteği olduğuna da değinen Benli, belediye seçimlerinin iptal edileceğini düşünmediğini söyledi.

Gönyeli, Lefkoşa’ya bağlanamaz!

Benli, şöyle konuştu:

“CTP’nin Lefkoşa ve Gönyeli’de belediye başkan adayları henüz belirlenmedi. Ancak parti, 28 belediyede 28 aday çıkaracağını açıkladı. Belediyeler reformunu reddeden siyasi yoktur. Belediye reformu sadece belediyelerin sayıları olarak algılanmamalı. Reformun içini dolduralım. Türkiye ile yapılan protokollerde de var. Seçim öncesi gündeme gelir yapamayınca 4 sene daha ertelenir. Seçime kadar gündemden düşmeyecek.”

Gönyeli’nin Lefkoşa Belediyesi’ne bağlanmak istenmesi konusuna da değinen Benli, “Gönyeli’nin Lefkoşa’ya bağlanmasına rıza göstermemi kimse beklemesin” dedi.

“Mağduriyetler gidecek”

Gönyeli’de geçen ay meydana gelen su baskınları konusuna da değinen Benli, su baskınlarından dolayı vatandaşın mağduriyetinin giderileceğini, vatandaşların uğradığı zararı karşılamanın bir milyon TL maliyeti olduğunu ama karşılayacaklarını sözlerine ekledi.