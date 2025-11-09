Ciddi artış var 

Rum Tapu Dairesi tarafından açıklanan yeni verilere göre, 2025 yılının ilk 10 ayında gerçekle-şen taşınmaz mülk satışlarının yüzde 39,8’inin Avrupa Birliği (AB) içindeki ve dışındaki alıcılar-la ilgili olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, 2024 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında, AB içindeki ve dışındaki alıcılara yönelik satışların yıllık yüzde 14,8 arttığını ve 2024 yılının ilk 10 ayında 5 bin 138 olan raka-mın, 2025’in aynı döneminde 5 bin 898’e yükseldiğini yazdı.

Taşınmaz mal satışlarının çoğunluğunun Limasol (bin 737) ve Larnaka’da (bin 395) gerçekleş-tiğini, Lefkoşa Rum kesimindeki satışların ise daha az olduğunu (508) kaydeden gazete, gayri-menkule yönelik dış talebin yüzde 66,8’inin üçüncü ülke vatandaşlarından geldiğini belirtti.

2025 yılının ilk 10 ayındaki toplam taşınmaz mal satışının, 2024’ün aynı dönemine göre yıllık yüzde 14 artış göstererek 12 bin 952’den 14 bin 811’e yükseldiğini de aktaran gazete, “Kıbrıslı-lara” yönelik satışların ise geçen seneye göre yüzde 14,1 artarak 7 bin 814’ten 8 bin 913’e çıktı-ğını ekledi.