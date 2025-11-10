‘Gelecekte düzelecek’

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş kapılarında son günlerde yaşanan gecikmeler Rum bası-nında geniş yer buldu. Haravgi gazetesi, gecikmelerin başlıca nedenleri arasında Rum tarafının Schen-gen bölgesine katılım hazırlıkları ile Metehan (Ayios Demetios) sınır kapısındaki altyapı çalışmalarının yavaş ilerlemesini gösterdi. Elektronik sistemin tamamlanmasıyla birlikte kontrollerin gelecekte daha hızlı ve düzenli yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Metehan kapısına yaptığı ziyarette Ledra Palace geçiş noktasından ambulansların geçişine izin verilmesi ve Lefkoşa’da yeni bir geçiş noktası açılması gerekti-ğine dikkat çektiği hatırlatıldı. Ancak gazete, iki taraf arasında bu konuda henüz resmi bir görüşme yapılmadığını yazdı.

Ledra Palace kapısının yaya trafiğinin yoğun olduğu dar bir alanda bulunduğu, bu nedenle araç geçişi-ne uygun olmadığı belirtildi.

Metehan kapısındaki çalışmaların BM Kalkınma Programı (UNDP) yetkisi altında yürütüldüğü ve üçüncü bir şerit açılmasına yönelik sürecin prosedür ve izinler nedeniyle yavaş ilerlediği belirtildi.

Gazete ayrıca, son dönemde Rum tarafının Schengen bölgesine katılım hazırlıkları kapsamında, geçiş-lerde Kıbrıslı Rumlardan da kimlik kartı ibrazı istemeye başlamasının işlemleri yavaşlattığını aktardı.

Önceden sadece araç plakalarının kayıt altına alındığı belirtilirken, yeni uygulamayla birlikte kontrolle-rin iki farklı birim yerine tek sistem üzerinden yapılmaya başlandığı ve bu birleşme sürecinin geçici ge-cikmelere yol açtığı kaydedildi.

