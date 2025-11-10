Kıbrıs Türk kültürü modayla buluştu

Lefkoşa Yenikent Inner Wheel Kulübü tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Defilesi” Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın katılımıyla gerçekleşti.

222. Bölge Kuzey Kıbrıs Dönem Başkanı Füsun Esatoğlu ve yönetim kurulu himayesinde düzenlenen etkinlikte, Zehra Günkut’un özel tasarımı “Kıbrıs Sandık Masalları” koleksiyonu ile Akademi Sanat Derneği’nin “Anka Men” tasarımları izleyicilerin beğenisine sunuldu.

The Paradise Park’ta gerçekleştirilen defilede, Kıbrıs Türk kültüründe önemli yeri olan geleneksel sandık motiflerinden esinlenilerek hazırlanan koleksiyonlar, Günkut Ajans’a bağlı 20 kişilik model kadrosu tarafından sergilendi.

Geliri Çocuk Onkoloji Bölümü’ne bağışlanacak defilenin onur konuğu olan Nilden Bektaş Erhürman babaannesinin sandıklarının bulunduğu bir evde büyüdüğünü belirterek, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Eşyalar etrafımızda biriktirdiğimiz zamandır” sözünü hatırlattı ve emeği geçenleri tebrik etti.

Etkinlik sonunda Lefkoşa Yenikent Inner Wheel Kulübü Başkanı Füsun Esatoğlu, katkılarından dolayı Nilden Bektaş Erhürman’a çiçek takdim etti.

