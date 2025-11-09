Polise itiraf etti

Lefkoşa Devlet Hastanesinin park yerinde baygın vaziyette bulunmasının ardından tedavi altına alınan H.A.B’nin (E-49) üzerinde uyuşturucu madde içerdiği düşünülen kâğıt parçaları bulundu. Tedavisinin ardından tutuklanarak, mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındı. Duruşmada, zanlının olay günü sentetik cannabionid türü uyuşturucu satın aldığını ve bir miktar içtiğini itiraf ettiği açıklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru, 7 Kasım 2025 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi park alanında, Acil Servis’te görevli polisten alınan bilgi üzerine zanlı Harun Arif Bahadır’ın baygın vaziyette tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu gri renk eşofmanın sol cebinde, küçük şeffaf naylon içerisinde uyuşturucu madde içerdiği tespit edilen iki adet küçük kâğıt parçası bulunduğunu ve söz konusu emarelerin muhafaza altına alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, alınan bilgi üzerine olay yerine giderek gerekli incelemeleri yaptığını, emareleri teslim aldığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının sorgusunda, maddeleri Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde, bir şahıstan bin TL karşılığında temin ettiğini, bir miktar sarıp içtikten sonra fenalaşarak bayıldığını itiraf ettiğini aktardı.

Polis memuru, yürütülen soruşturmanın henüz yeni olduğunu, olayla bağlantılı aranan bir şahsın bulunduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

