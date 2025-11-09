Bakanlık bakmalı

Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye kontrolü sırasında, ülkede 251 gündür izinsiz bulunduğu tespit edilen 43 yaşındaki S.L.H. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı alınan zanlı, izinsiz çalıştırıldığını, maaşının ödenmediğini iddia ederek, yardım talebinde bulundu.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru, 7 Kasım 2025 tarihinde saat 13.00 sırala-rında Lefkoşa’da Şehit Kemal Ünal Caddesi üzerinde devriye görevinde bulunan polis ekibinin, hare-ketlerinden şüphelendiği zanlıyı kontrol ettiğini belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının 1 Mart 2025 tarihinden itibaren toplam 251 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının muhaceret yasasına aykırı olarak ülkede izinsiz ikamet ettiğini, meseleyle ilgili soruşturmanın henüz yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler ile yapılması gereken muhaceret işlem-lerinin bulunduğunu ifade etti. Zanlıyla ilgili ihraç işlemleri de başlatacaklarını açıklayan polis, 3 gün ek süre talep etti.

3 gün tutuklu

Mahkemede söz alan zanlı ise, bir kadının yanında çalıştırıldığını, kendisine çalışma izni çıkarmadığını ve maaşının da ödemediğini söyleyerek, yardım talep etti.

Yargıç, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verirken, mahkemede ileri sürdüğü iddia-ların araştırılması amacıyla, Çalışma Dairesi nezdinde incelenmesine de talimat verdi.

