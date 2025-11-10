Yılların sorunu çözülemedi

Suna ERDEN- Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta kırmızı et fiyatları yükselirken, vatandaşlar çareyi Güney Kıbrıs’a gitmekte buluyor. Kuzu şişin kilosu bin 180 TL’ye, kuzu pirzolanın kilosu ise bin TL’ye ulaştı. Kuzu but ve fırınlık et 890 TL, kuzu kol 880 TL, kuzu gerdan 820 TL, takım ciğer ise 600 TL’den satılıyor. Dana etinde de fiyatlar yükselirken, dana kıyma bin 40 TL, dana kuşbaşı bin 60 TL, dana julyen bin 140 TL ve dana biftek bin 240 TL’ye kadar çıktı. Artan fiyatlar tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını değiştirirken, bazı vatandaşlar uygun fiyatlı et almak için Güney Kıbrıs’a yöneldiğini söyledi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlardan bazıları et ihtiyacını güneyden karşıladıklarını ifade ederken, bazıları kuzeydeki pahalılıkla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Ne dediler…?

Hüseyin Tanyeri

“Kuzeyden güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısındaki artışın nedeni KKTC’deki pahalılıktır. Bazı şeyler orada daha ucuz ve herkes oraya gitmeyi tercih ediyor. Ben de sadece et alabilmek için güneye gidiyorum. Bizdeki et fiyatlarına göre orası çok daha ucuzdur. Güneyden kuzeye geçen Rumların sayısının azalmasının nedeni ise siyasi baskıdır. Gelenler de akaryakıt almak için geliyor. Eskiden alışveriş için çok geliyorlardı ancak şu an marketlerde pek Rum’a rastlayamıyoruz.”

Turgay Gezen

“Kuzeyden güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısının artmasının nedeni ekonomik ve sosyalleşmedir. Kıbrıslı Türkler güneye geçtiğinde gerek çevre düzenlemesi gerekse sistemli olunması ile memnun oluyor diye geçiyor. Diğer yandan havaalanını kullanmak için oraya gidenler var, sağlık için gidenler var, alışverişe gidenler ve daha birçok nedenle oraya insanlar geçiyor. Kuzeye geçen Rumların sayısının azalmasının nedeni ile yine bizdeki pahalılıktır. Biz bile oraya gidip alışveriş yapıyorken Rumlar buraya gelip niye alışveriş yapsın. Kimisi bunu siyasi baskıya bağlıyor ancak bence tamamen ekonomiktir. Bu noktada beklentimiz siyasi ve kalıcı bir çözümün olmasıdır.”

Bülent Ufuk Bulli

“Kıbrıslı Türklerin güneye geçişlerindeki artışın nedeni tamamen ekonomiktir. Türkler TL’yi dövize çevirerek gitmesine rağmen o taraf buraya göre daha ekonomiktir. Güneyden kuzeye geçen Rumların sayılarındaki düşüşün nedeni ise yine ekonomiktir. Bizdeki ürünler daha pahalı olduğu için gelip alışveriş yapmıyorlar. Diğer yandan bir de tutuklamalar oluyor diye insanlar geçiş yapmak istemiyor. Çark çok büyük bir şekilde tersine döndü.”

Erol Ay

“Güneye geçen Türklerin sayısındaki artışın nedeni iş amaçlı ve alışveriş amaçlı geçenlerin artmasındandır. İnsanlar güneyde ucuz olan bazı ürünleri alabilmek için güneye geçiyor. Ben ze kısmen güneyden alışveriş yapıyorum ve özellikle et alışımı güneyden yapıyorum çünkü bizdeki fiyatın yarının da altında satış yapılıyor. “

Şahin Akdağ

“Kıbrıslı Türklerin güneye geçişlerindeki artışın nedeni pahalılıktır diye düşünüyorum. Çok kişi güneyden alışveriş yapıyor ancak bana göre oradan alışveriş yapıp onları kazandırmamamız gerekiyor. Yetkililerden beklentimiz piyasada sıkı bir denetim yapmaları ve piyasayı ucuzlatarak güneye alışverişe giden insanların sayısını düşürmeleri gerekiyor.”

Serap Öztaş

“Kuzeyden güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısındaki artışın nedeni tamamen ekonomiktir. Benim de oraya geçiş hakkım olsa ben de gider oradan alışveriş yapardım. İnsanlar etini ve süt ürünlerini oradan almaya tercih ediyor çünkü burada vicdansızca davranılıyor. Burada insanların yaşam kalitesinin yükselmesi için asgari ücretin artması ve piyasanın denetlenerek sabit kalmasını sağlamaları gerekiyor. Yetkililer vicdanlı davranarak halkının çıkarları doğrultusunda çalışarak halkı rahatlatmaları gerekiyor.”

Hüseyin Önalp

“Güneyden zaman zaman alışveriş yapıyorum. Oradan alışveriş yapmamın nedeni kaliteli ürünlerin bizdeki ürünlerden daha ucuz olmasıdır. Vatandaşlar da bu sebeplerden dolayı güneyden alışverişi tercih ediyor.”

Güncel et fiyatları

Kuzu şiş: 1179 TL

Kuzu pirzola: 999 TL

Kuzu but: 890 TL

Kuzu fırınlık: 890 TL

Kuzu kol: 880 TL

Kuzu gerdan: 820 TL

Takım ciğer 600 TL

Kuzu pirzola: 1000 TL

Kuzu şiş 1180 TL

Dana kıyma: 1040 TL

Dana ciğer 600 TL

Dana döş kıyma: 980 TL

Dana kuşbaşı: 1060 TL

Dana julyen: 1140 TL

Dana biftek: 1240 TL

Pastırma: 1040 TL

Tosun Ossobuko: 800 TL

Tosun biftek: 1139

Tosun kuşbaşı: 1059 TL

Tosun kıyma: 1239 TL

Tosun az yağlı kıyma: 1039 TL