Gelişmeler olumlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü törenine katılmak üzere bulunduğu Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü en içten duygularıyla kutladığını belirterek, vatanları uğruna hayatlarını kaybeden şehitleri rahmetle andı, gazilere de şükranlarını sundu.

Erdoğan, uçak envanteri ve savunma sanayii konularına ilişkin soruları yanıtladı. Eurofighter uçağı ile ilgili anlaşmanın tamamlandığını aktaran Erdoğan, İngiltere ve Almanya ile bu konuda olumlu adımlar atıldığını söyledi. Bunun yanında Katar ve Umman ile de Eurofighter alımı veya iş birliği konularında görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Erdoğan, söz konusu anlaşmaların sonuçlanması durumunda Türkiye’nin hava gücünün önemli ölçüde güçleneceğini ve savunma sanayii yatırımlarının ülkeye büyük avantaj sağlayacağını ifade etti.

F-16 ve F-35 programlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ABD Başkanı ile yapılan son görüşmelerin olumlu geçtiğini ve F-35’lerin Türkiye’ye kazandırılması konusunda ilerleme sağlandığını belirtti. Erdoğan, bu süreçte verilen sözlerin yerine getirilmesi durumunda Türkiye’nin F-35 uçaklarıyla güçlü bir kapasiteye sahip olacağını vurguladı.

Erdoğan ayrıca, teknik görüşmelerin ve savunma sanayiinde atılacak adımların Türkiye’nin ulusal imkanlarını artıracağını ve ülkenin hava kuvvetleri açısından stratejik avantaj sağlayacağını sözlerine ekledi.

