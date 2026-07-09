Gözler Ankara’da

Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında yapılacak görüşmeler ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un konuyla ilgili açıklamaları dünkü Rum basınına da haber oldu.

Fileleftheros gazetesi, “Ursula’yla Açık İletişim- AB Gelişmelerin Merkezi Ekseni- Dikkatler Erdoğan’ın AB Kurumlarıyla Gerçekleştireceği görüşmede” başlıklı haberinde, Rum liderliğinin beklentilerine dikkat çekti.

Haberde, Erdoğan’ın bugün Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le görüşmesine dikkat çekerek BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in de AB’nin Kıbrıs sorunundaki çabalara katkısını değerlendirmek amacıyla Brüksel’de temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Gazete, sürecin seyrinin Erdoğan’ın ortaya koyacağı tutuma ve Kıbrıs sorunundaki çabalara destek vermeye yönelik olası adımlarına bağlı olduğunu ileri sürerken, Erdoğan’ın Costa ve von der Leyen’le gerçekleştireceği görüşmenin önemine dikkat çekti.

Haberde ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le iletişim halinde olduğunu ve von der Leyen’in bugün Erdoğan’la yapacağı görüşme ışığında konuştuklarını ve fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.