Gündem müzakereler

Rum Komünist AKEL Partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması yönünde çabalarına desteğini dile getirirken, uzlaşı noktalarının korunmasından yana olduğunu vurguladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre; AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, AB üyesi ülkelerin Güney Kıbrıs’taki büyükelçileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Stefanu toplantıda yaptığı konuşmada, BM Genel Sekreteri Guterres’in “müzakrelerin genel çerçevesini teşkil edecek, Crans Montana’daki Guterres Çerçevesi prototipinde bir tezler taslağı sunma arzusunda olduğunu” iddia etti.

Müzakerelerin 2017 yılında kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini savunan Stefanu, üzerinde uzlaşılmış noktaların ise korunması gerektiğini söyledi.

Stefanu, BM’nin, eski BM Genel Sekreteri Alexander Downer’in 2013 yılında yaptığı gibi, uzlaşıya varılmış noktaları resmi kayıt altına alması gerektiği görüşünü de dile getirirken, uzlaşılmış konular üzerinde yeni öneriler yapılmasının sonu olmayan müzakerelerle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Stefanu, son dönemde “merkezi hükümetin yetkilerinin kısıtlanması, uzlaşılmış başkanlık sisteminin parlamenter sisteme dönüştürülmesi, mevcut garantörlük sisteminin NATO’nun da dahil olacağı yeni bir oluşumla değiştirilmesi ve yaklaşık iki yıllık bir geçiş dönemine sahip olacak bir çözüm” şeklinde dört senaryonun dile getirildiğini belirtti.

Stefanu, tüm bu senaryolara özellikle de NATO’nun çözümün uygulanmasına dahil edilmesine karşı olduklarını vurguladı.