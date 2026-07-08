‘Uzlaşı’ mesajı

Fileleftheros gazetesi; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İyi Niyet Raporu’nu yayınladığını, raporda Kıbrıs’taki liderlere “mevcut fırsat penceresini yakalama çağrısı" yaptığını yazdı.

Habere göre Guterres raporunda, söz konusu fırsatın “göz ardı edilmemesi" gerektiğini belirtirken diyalogun yoğunlaşmasını olumlu karşıladığını ifade etti.

Diyalog sürecine açık görüşlü, uzlaşıcı ve esnek bir tutumla yaklaşılması gerektiğini kaydeden Guterres, tarafların süreçle ilgili gerekli siyasi iradeyi ve bağlılığı göstermesi gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderler arasındaki diyalogun yoğunlaşmasının olumlu olduğunu ancak Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde uzlaşılan girişimlerin uygulanmamasının ve özlü müzakerelerin başlamamasının kalıcı çözüme ulaşılmasına engel teşkil edeceği uyarısında bulundu.

Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderin diyalogunun yoğunlaşmasının olumlu olduğunu ve güvene dayalı bir ilişki inşa etme ve Kıbrıs sorununda ilerleme niyeti gösterdiğini söyledi.

Barış sürecine sivil toplumun katılımına ilişkin danışma komitesi kurulması yönündeki anlaşmadan cesaret aldığını belirten Guterres, bunun toplumun süreçten haberdar ve sürece müdahil olması açısında da önemli bir adım olduğunu belirtti.

Gazete, Guterres’in bu olumlu ifadelerinin yanı sıra 2025'in Mart ve Temmuz aylarında uzlaşılan Güven Yaratıcı Önlemlerden birçoğunun uygulanmadığını, bunların arasında yeni geçiş noktalarının açılması da olduğunu vurguladığını dile getirdi.

Guterres raporunda; Güven Yaratıcı Önlemlerin uygulanmasının Kıbrıslıların gündelik hayatını iyileştireceğini ve tarafların ilerlemek adına siyasi iradeye sahip olduğunu elle tutulur şekilde kanıtlayacağını ifade etti.