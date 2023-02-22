Tahliye edilecek

Ömer KADİROĞLU

Eski Eserler Dairesi’ne ait hasarlı binada eğitim gören Dikmen İlkokulu’nun öğrencileri, öğretmenler ve veliler endişe yaşarken, Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, binanın tahliye edileceğini, derslerin kurulacak prefabrik sınıflarda işleneceğini belirtti.

Dikmen İlkokulu içerisinde bulunan ve aktif bir şekilde kullanılan Eski Eserler Dairesi’ne ait bina tehlike arz ediyor. Yıllardır Eski Eserler tarafından tadil edilmeyen ve her hecen yıl daha da kötü bir hal alan bina öğretmenleri de velileri de öğrencileri de korkutuyor. 480 civarında öğrencinin eğitim gördüğü okulda söz konusu bina içerisinde iki tane sınıf, fen odası, müzik odası ve hademe odası bulunuyor.

Söz konusu binanın sütunlu giriş saçağının yıllar önce çöktüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Eski Eserler Dairesi ve okul yönetimi arasında yazışmaların olduğu ve defalarca binada incelemeler yapıldığı ancak bir çalışma yapılmadığı belirtildi. Çözüm üretilmeyen bina ile ilgili Okul Aile Birliği sütunlu giriş saçaklarının altına çökmemesi adına demirlerle destek yaptırdı. Kesme sarı taştan oluşan binada duvarlarında ve zemininde derin çatlaklar, asma tavanlarda ise çökmeler meydan geldi.

Çelebi: Prefabrik iki sınıf yapılıyor

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi konu ile ilgili girişimler yaptıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı ile istişare içerisinde binanın boşaltılması için okul avlusuna iki adet prefabrik yapının oluşturularak binanın tahliye edileceğini söyledi. Sınıfta eğitimin çok riskli olduğunu ifade eden Çelebi, on gün içerisinde prefabrik yapıların tamamlanacağını söyledi.

