İnşaat malzemelerinde sıkıntı var

Özlem ÇİMENDAL

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi, KKTC’nin özellikle inşaat malzemesi ithalatını olumsuz yönde etkiledi. Mersin ve İskenderun limanlarından gerçekleştirilen ithalatın aksaması nedeniyle KKTC inşaat sektöründe sorunların yaşandığı belirtiliyor; sorunun ne zaman ve ne şekilde aşılacağı ise bilinmiyor.

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, depremden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle, ithalatın çok büyük bir kısmını Türkiye’den gerçekleştiren KKTC’nin malzeme sıkıntısı yaşamaya başladığını söyledi. Kamacıoğlu, özellikle inşaat demiri temininde sıkıntı yaşandığına dikkat çekti.

Sektörde yavaşlama olacak

Kamacıoğlu, özellikle Mersin- İskenderun Limanı’ndan KKTC’ye inşaat demiri ve inşaat malzemeleri ithalatının yapıldığına dikkat çekerek, yaşanan deprem sonrası; bu sektörlerde ürünlere ve ham maddeye erişimde sıkıntı yaşanacağının görüldüğünü söyledi. Kamacıoğlu, “İnşaat alanında şu anda demire ulaşımda sıkıtını var. Piyasada bunun eksikliği söz konusu. Yaşanan deprem felaketi ve son Hatay depremi sonrasında, İskenderun’da ciddi bir karışıklık var. Bize inşaat alanında ihtiyaç duyduğumuz demirler İskenderun’dan geliyordu. Şu an piyasada demir ve inşaat malzemelerinde sıkıntı olduğunu biliyoruz. Depremler sonrası bu daha da zora girecek” dedi. Kamacıoğlu, ham madde ve ithal edilmesi gerek ürünlerde aksamalar olması halinde sektörün sıkıntıya girerek, yavaşlama yaşayabileceğine işaret etti.

Zora girecek sektörler çalışma sonrası netleşecek

Kamacıoğlu, oda olarak sanayicilerin deprem bölgelerinden ağırlıklı olarak neleri ithal ettiğini veya hangi ham maddeleri getirdiğini belirlemek için bir çalışma yapılması gerektiğini kaydederek, bu çalışma neticesinde ortaya çıkacak tabloya göre sorun yaşanacak alanların ortaya konulabileceğini dile getirdi.