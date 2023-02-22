26 yaşında veda etti

Dikmen’de 23 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki Süleyman Soyutok hayatını kaybetti. Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğum bakım servisinde 18 gün süreyle yaşam mücadelesi veren Süleyman Soyutok’un dün gece yaşamını yitirdiği belirtildi.

Dikmen’de gece meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkıp dereye düşen ve takla atan aracın sürücüsü ve iki yolcusu yaralanmıştı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, kaza 23 Ocak 2023 tarihinde saat 01.00 raddelerinde

Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde, meydana gelmişti. Doğuş Sancak (E-23) yönetimindeki EA07AYY plakalı araç, Lefkoşa’dan Dikmen istikametine seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre yolun sağından yoldan çıkıp, dereye düşerek takla atmıştı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Doğuş Sancak ile araçta yolcu olarak bulunan Tuğba Susuz (K-24) ve Süleyman Soyutok Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

