Panik havası

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Türkiye’nin silah üretimi ve ihracatındaki gelişmelerin kendileri için bir tehdit oluşturduğunu iddia etti. Kombos, Türkiye’nin artık küresel bir ihracat merkezi ve dokuzuncu en büyük silah sistemleri ihracatçısı olduğunu ve insansız hava araçlarıyla ilgili küresel piyasanın yüzde 60’ını kontrol ettiğini ifade etti.

Ankara’nın eğitim ve dini kurumlar gibi ılımlı diplomasi araçlarını kullandığını vurgulayan Kombos, öte yandan Güney Kıbrıs’ın varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu iddia etti. Buna yanıt olarak dip-lomatik varlığın güçlendirilmesi ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin katma değerinin vurgulanması” gerektiğini savundu.

Kıbrıs sorununa ilişkin olarak, yeni Kıbrıs Türk liderinin seçilmesinin yeni olgular yarattığını ve hedefin özlü müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu dile getirdi. Yunanistan’la sahip oldukları yakın iş birliğine de değinen Kombos, Atina’da gerçekleştirilecek hükümetler arası toplantıya atıfta bulundu.

Kombos, Rum Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’ndeki konuşmasında ABD, Fransa, Birleşik Krallık ve Hindistan ile ilişkilerin sürekli derinleşmesine de dikkat çekti.

Milletvekillerinin sorularına yanıtında AKEL’in çok boyutlu dış politikanın terk edildiği eleştirisini red-deden Kombos, Güney Kıbrıs’ın uluslararası hukuktan destek alan aktif ve güvenilir bir strateji izledi-ğini savundu.

Ukrayna’ya verilen destekle ilgili soruya yanıtında ise bunun bir prensip meselesi olduğunu belirten Kombos, Güney Kıbrıs’ın “kendi işgal deneyimiyle çelişmesinin mümkün olmadığını” iddia etti.

Güney Kıbrıs’ın batı dünyasında güvenilir bir ortak olarak kalabilmek için aktif çalıştığını vurgulayan Kombos, Kıbrıs sorununda BM ilkeleri ve uluslararası hukuk temelinde bir çözüm arayışını sürdürdü-ğünü söyledi. Ayrıca, Güney Kıbrıs’ın batı yöneliminin net olduğunu ve dış politikasının ülkenin ulusla-rarası pozisyonunu güçlendirmek amacıyla gerçekçilik ve ilkelere dayandığını ifade etti.

Dış politikanın sekiz ekseni

Fileleftheros gazetesi, Kombos’un dış politikanın sekiz eksenini şöyle özetledi:

1. Her ne pahasına olursa olsun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin korunması

2. Yeniden birleşme için faydalı koşullar yaratılması

3. Batı yönelimine odaklanma ve ABD ile ilişkilerin güçlendirilmesi

4. Bölge devletleriyle mevcut ilişkilerin istikrarlı şekilde derinleştirilmesi

5. Birleşik Krallık ve Fransa ile ilişkilerin stratejik olarak yükseltilmesi

6. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çıkarlarına hizmet için sürekli dışa dönük olmak ve diplomatik hareketlilik

7. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Afrika’ya yönelmesi ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi

8. İnsani ve kalkınma yardımı aracılığıyla diplomasi: “Cyprusaid”

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025, 02:19