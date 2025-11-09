‘Acısı dinmeyecek’

Gazimağusa’da beklenmedik şekilde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu için anma gecesi gerçekleştirildi. Etkinlik, Gazimağusa Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği’nde düzenlendi ve çok sayıda vatandaş, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile aile dostlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Acılı aile, anma gecesinde yaşadıkları derin acıyı bir kez daha dile getirerek, olayın peşini bırakmayacak-larını ve adaletin sağlanması için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı. Geceye katılan vatandaşlar da aileye desteklerini ileterek dayanışma mesajları verdi. Etkinliğe bazı hukukçular ve avukatlar da katılım göstererek, hem ailenin yanında olduklarını hem de sürecin takipçisi olduklarını belirtti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da anma gecesine katılarak, ailenin acısını paylaşan mesajlar verdi ve belediye olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Katılımcılar, kaybedilen küçük Chinyere’nin anısını yaşatmak için saygı duruşunda bulundu ve duygu-sal anlar yaşandı.