Gizli ordu

Rum basınında dün yer alan bir haberde, çok sayıda Kıbrıslı Rum’un yurt dışında profesyonel askeri eğitim aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıslıların Gizli Ordusu” başlığıyla, fotoğraflı şekilde geniş yer verdiği haberinde, özetle Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) tarafından askerlik görevi süresi ve sefe-rilik esnasında verilen eğitimin sahadaki modern ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığını vur-guladı.

Haberde, yurt dışında faaliyet gösteren ve kimliği açıklanmayan “Kıbrıslı” bir profesyonel eği-timcinin söylediklerine de yer verildi. Söz konusu eğitimci, özel askeri eğitime yönelik talebin dikey bir artış gösterdiğini ifade etti.

Her yıl yüzlerce Kıbrıslı Rum’un, önemli miktarlar ödeyerek yurt dışında eğitim için seminerlere katıldığını ve bunun “gizli bir ordudan” ibaret olduğunu öne süren gazete, bu gizli ordunun Rum tarafındaki mevzuat nedeniyle Güney Kıbrıs’ta eğitilmesinin yasak olduğuna dikkat çekti.

Avrupa’da askeri ve taktik eğitimi veren birçok özel eğitim tesisi bulunduğunu yazan gazete, yurt dışında bu alanda faaliyet gösteren ve Güney Kıbrıs’a yerleşmeye çalışan Kıbrıslı Rumlar olduğunu bildiklerini belirtti. Ancak bunun mümkün olmadığını, çünkü Rum mevzuatının özel askeri eğitimi yasadışı ve ağır bir suç olarak gördüğünü kaydetti. İhlal edenler için 7 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü ifade edildi.

İsrail Baf’ta tatbikat yapıyor

Bir kişinin Güney Kıbrıs topraklarında toplantı veya topluluk önünde silah kullanımı ya da aske-ri tatbikat, hareket veya manevraların taktiği konusunda eğitim alabilmesi için Rum Bakanlar Kurulu’ndan izin alması gerektiğini kaydeden gazete, buna örnek olarak İsrail Ordusu’nun (IDF) eğitim faaliyetlerini gösterdi. Gazeteye göre, İsrail Ordusu, Baf’ta yıllık tatbikatlar düzenlemek için söz konusu izni aldı.

Haberde, konuyla ilgilenen eğitimciler ve şirketlerin, Güney Kıbrıs topraklarında da eğitim ve-rilmesine izin verilmesi için mevzuatın değiştirilmesini talep ettiği belirtildi.

Öte yandan, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) operasyonel hazırlığını güçlendirmek amacıyla çok sayıda özel eğitimcinin Güney Kıbrıs’ın çeşitli şehirlerindeki hızlı tepki kuvveti müfrezelerine katıldığı ve gönüllü hizmet verdiği ifade edildi.

Gazeteye göre, bu birim, Rum Bakanlar Kurulu’nun 2021 yılında aldığı kararın ardından kurul-du ve gönüllü yedek askerlerden oluşuyor.