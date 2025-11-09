Başrolde Eide

Norveç hükümetinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) 65 yılı aşkın süredir uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığı bildirildi.

Politis gazetesi, “Norveç Kıbrıs’a Yönelik Silah Ambargosuna Son Verdi – 1959 Yılından Bu Yana Yürürlükteydi” başlıklı haberinde, Norveç’in 66 yılın ardından Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırdığını ve savunma amaçlı malzemelerin ihracatı için başvuruları açtığı-nı yazdı.

Gazete, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide’nin, alınan kararı önceki gün gerçekleştirdik-leri telefon görüşmesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e bildirdiğini ve Hristodu-lidis’in bunun ardından “X” platformunda yaptığı paylaşımda karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktardı.

Hristodulidis, “X” platformunda yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Norveç hükümetinin, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide’nin bugün bana ilettiği Güney Kıbrıs’a yönelik askeri amaçlı savunma ve çift kullanımlı ürünlerin ihracatı için başvuruları açma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, savunma iş birliğimizin güçlendirilmesi konusunda önemli bir adımdır.”

Ne olmuştu?

Norveç savaş tehdidi ve iç çatışma yaşayan ülkelere yönelik silah ihracatı kısıtlama politikası gereği, 1959'da Kıbrıslı Rumlara yönelik silah ambargosu kararı almıştı.



Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025, 01:38