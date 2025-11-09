Oğlu kayıplara karıştı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Soruşturmada 3 kişi gözaltına alınırken, 7 kişi ise açığa alındı. Fabrika sahibi K.O. kaçmaya hazırlanırken yakalandı, oğlu ise her yerde aranıyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir kozmetik fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yangında 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yangında ölen 6 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Yangında ölenlerin Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Cansu Esatoğlu (16), Nisa Taşdemir (17), Esma Gigan ve Hanım Gülek (65) olduğu bildirildi.

Olayda 7 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yangında ölen 2 çocuğun işçi olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Aktaş, iş yerinin ruhsatının olduğunu ve yangının çıkış nedeniyle ilgili gerekli incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulanslara konulan cenazeler, otopsi için morga götürüldü.

Yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Bir Cumhuriyet Başsavcıvekili, iki Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyetinin görevlendirildiği bildirildi.

7 personel açığa alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yangınla ilgili SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdürü Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den sorumlu şube müdürü ve bir personelin açığa alındığını açıkladı.

Bakanlık, olayla ilgili iki başmüfettiş ve bir müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi ve vardiya amirlerinin de bulunduğu 3 zanlı, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Oğlu aranıyor

İHA'nın haberine göre Yalova'da yakalanan iş yeri sahibi K.O'nun aracından valizleri çıktı. K.O.'nun kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. K.O'nun telefonlarını kapatıp kayıplara karışan oğlu İ.O ise her yerde aranıyor.

Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, vefat edenlerin ailelerine ise başsağlığı diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.